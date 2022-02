Antes de Clássico-Rei, Tinga ressalta manutenção do elenco do Fortaleza para 2022

Jogador do Leão falou sobre manutenção do elenco em ano "especial pro clube" e salientou importância de conquistar um bom resultado no primeiro Clássico-Rei do ano

O Fortaleza irá disputar neste sábado, 5, a sua terceira partida da temporada 2022. Embora seja um dos primeiros jogos do ano, já será um dos mais importantes, já que se trata de um Clássico-Rei. Em coletiva cedida nesta quinta-feira, 3, o defensor comentou sobre como a manutenção do elenco da temporada passada está sendo importante para que o time consiga bons resultados nesse início de 2022.

"É muito bom. Acho que levamos um pouco de vantagem dos outros adversários, pois a gente já se conhece, já ficou um bom tempo jogando na formação que a gente conhece e que os jogadores conhecem. Isso gera uma confiança de dar um passe e saber onde o companheiro vai estar. Isso ajuda muito na bola parada e isso agrega muito, principalmente nesse começo de temporada em que vários times ainda estão montando (o elenco)", salientou.

Falando sobre o Clássico-Rei, Tinga falou sobre a importância de conquistar um bom resultado e também falou sobre a presença da torcida. "A gente fica triste que o estádio não vai estar completamente cheio, mas os ingressos da torcida do Fortaleza já esgotaram, então a gente fica feliz e sabe que 15 mil irão fazer muito barulho, uma grande festa. Vamos nos doar ao máximo. É o primeiro clássico do ano. A gente sabe da responsabilidade que vai ser, mas estamos tranquilos, focados em fazer um grande jogo para conquistarmos a vitória e permanecermos na liderança", pontuou o defensor.

A Copa do Nordeste será uma das cinco competições que o Fortaleza irá disputar em 2022. Com a Libertadores dentre os torneios que irá jogar, Tinga comentou o quanto o ano será especial para o Fortaleza. "Com clássico ou sem clássico a gente sabe que esse ano é especial pro clube. A responsabilidade é muito grande e todo mundo sabe, até os jogadores que chegaram esse ano sabem da responsabilidade que é vir pro Fortaleza esse ano. Vamos em busca do bicampeonato da Copa do Nordeste, do nosso treta no Cearense, de fazer o melhor no Brasileiro e na Libertadores fazer o melhor que a gente pode. Sabemos da responsabilidade que vai ser, então estamos concentrados e focados para esse jogo e não só para esse jogo. Acho que estamos muito bem preparados para a temporada toda. Vai ser bem pesada, complicado, e com nossos reforços estamos com um grupo muito forte".





