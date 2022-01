Sem regularização, Silvio Romero fica de fora da estreia do Fortaleza no Nordestão

Atleta não teve situação regularizada no BID e não pode estrear pelo Tricolor no duelo contra o Sousa-PB neste domingo, 30

O Fortaleza não poderá contar com seu principal reforço da temporada na estreia da Copa do Nordeste. Ainda sem o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Silvio Romero será desfalque na equipe de Juan Pablo Vojvoda em duelo contra o Sousa-PB neste domingo, 30.

O prazo limite para a inscrição do atacante no sistema da CBF era até as 18 horas desta sexta-feira, 48 horas antes da realização da partida, como prevê o artigo 24 do regulamento da confederação.

Ainda hoje, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o técnico Juan Pablo Vojvoda foram regularizados no BID e estão disponíveis para a disputa do jogo. Ao longo da semana, os reforços Wagner Leonardo, Juninho, Moisés, Brayan Ceballos e Landázuri também tiveram seus nomes publicados e já podem estrear com a camisa do Tricolor.

Além de Silvio Romero, o Fortaleza não contará com o volante Éderson, que deixou o clube para jogar no Salernitana, da Itália.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

