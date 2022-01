Lucas Lima é regularizado no BID e pode atuar na estreia do Fortaleza na Copa do Nordeste

Com contratado de empréstimo renovado por mais uma temporada, meia de 31 anos fica à disposição do treinador Juan Pablo Vojvoda para partida contra o Sousa-PB, marcada para este domingo, 30, às 18 horas, na Arena Castelão

Após ter a sua permanência por mais uma temporada no Fortaleza oficializada nessa quinta-feira, 27, o meia Lucas Lima teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para atuar na estreia do Leão do Pici na Copa do Nordeste, diante do Sousa-PB, marcada para domingo, 30, às 18 horas, na Arena Castelão.

Com a regularização do meio-campista de 31 anos, apenas dois atletas do atual elenco leonino não estão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a primeira partida do Fortaleza na competição regional. São eles: Marcelo Benevenuto e o atacante Silvio Romero.

A rescisão do zagueiro com o Botafogo-RJ já foi publicada e a diretoria tricolor tem a expectativa de que a situação do defensor seja regulariza ainda nesta sexta-feira, 28. Já o atacante argentino, penúltimo reforço do clube para a temporada, deve acontecer apenas na próxima semana.



