Vojvoda tem novo contrato publicado no BID e está apto para comandar o Fortaleza

Por ter renovado com o Tricolor, o treinador precisou ser regularizado novamente e está apto para comandar a equipe diante do Sousa-PB, no próximo domingo, 30

Restando dois dias para o primeiro jogo da temporada 2022, o Fortaleza publicou o novo contrato do técnico Juan Pablo Vojvoda no Boletim Informativo Diário (BID) e o treinador está regularizado para comandar o Tricolor diante do Sousa-PB.

Mesmo estando no Leão desde a temporada passada, Vojvoda precisou ter o nome novamente publicado no BID por ter renovado contrato com o Tricolor do Pici.

O Fortaleza tem apenas mais um nome que ainda não foi regularizado. Se trata do atacante argentino Silvio Romero, que deve ter seu nome publicado no BID na próxima semana.

O jogo entre Fortaleza e Sousa-PB acontece neste domingo, 30, às 18 horas, na Arena Castelão, em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

