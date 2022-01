Duelo entre Fortaleza e Sousa-PB já tem mais de 13 mil torcedores garantidos

Público representa quase 70% do espaço liberado no Castelão para a presença de público, devido decreto do Governo do Estado do Ceará

Os torcedores do Fortaleza já garantiram ocupação de quase 70% do espaço liberado para público no Castelão para a partida contra o Sousa-PB, que acontece domingo, 30.

Parcial divulgada pelo clube na tarde desta sexta-feira, 28, informa que 13.307 tricolores já estão com ingresso garantido para ver de perto a estreia do Leão na Copa do Nordeste 2022.

Os sócios-torcedores são predominantes, já que os check-ins representam 11.536 dos lugares já reservados. O número de bilhetes avulsos vendidos já chega a 1.771.

Como a capacidade liberada pelo Governo do Estado para os estádios cearenses está em 30% e isso significa 19.171 cadeiras no Castelão, pode-se dizer que 69,4% dos lugares para o duelo entre o Leão e o Dino já foram ocupados.

O check-in segue aberto no site do sócio-torcedor do Fortaleza e a venda de ingressos no site da Bilheteria Virtual. Fortaleza e Sousa se enfrentam às 18 horas de domingo, no Castelão.



