Benevenuto é regularizado e está liberado para jogar contra o Sousa pela Copa do Nordeste

Zagueiro de 26 anos teve nome publicado no BID da CBF e poderá atuar contra a equipe paraibana. Estreia do Leão do Pici na competição regional será neste domingo, 30, às 18 horas, na Arena Castelão

Restando apenas dois dias para início do calendário de jogos do Fortaleza na temporada 2022, o zagueiro Marcelo Benevenuto finalmente foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Desta forma, o defensor de 26 anos está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o duelo diante do Sousa-PB. A partida marca a estreia do Tricolor do Pici na Copa do Nordeste e está marcada para este domingo, 30, às 18 horas, na Arena Castelão.

Mesmo estando do Leão desde a temporada passada, o nome de Benevenuto precisou ser novamente publicado no BID por se tratar de um novo contrato. O zagueiro atuou pelo tricolor por empréstimo em 2021 e foi contratado em definitivo pelo clube cearense até 2026.

Sobre o assunto Landázuri destaca ambição do Fortaleza como diferencial para acerto com o clube

Sem cláusula de vitrine, Fortaleza receberá R$ 200 mil em venda de Éderson; entenda

Lucas Lima é regularizado no BID e pode atuar na estreia do Fortaleza na Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a regularização do defensor, o atacante Silvio Romero, principal contratação do Fortaleza para a temporada, é o único jogador do elenco leonino sem condições legais para atuar na partida deste domingo. O nome do jogador argentino ainda não foi publicado no BID, o que só deve acontecer na próxima semana.

Tags