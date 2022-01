Éderson fica próximo de trocar o Fortaleza por clube italiano, diz portal

O valor oferecido pela Salernitana teria agradado ao Corinthians e os detalhes para fechar o negócio estão sendo ajustados com o staff do volante

Enquanto a diretoria do Fortaleza aguarda um comunicado oficial do Corinthians sobre a venda ou não do volante Éderson para um clube da Europa, as negociações com a Salernitana, da Itália, têm avançado.

Segundo informação do portal GE, de São Paulo, tanto o Timão quanto o staff do jogador avaliaram que a proposta do time italiano como melhor que a do dinamarquês Midtjylland e a transferência do volante para a cidade de Salerno, na Itália, é, literalmente, questão de dias, já que a transação tem que ocorrer até segunda-feira, 31, quando fecha a janela de transferências do país.

O valor oferecido pela Salernitana teria agradado ao Corinthians e os detalhes para fechar o negócio estão sendo ajustados com o staff de Éderson, que vê a ida dele para a Europa como importante para ganhar mais projeção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Seis atletas são regularizados e podem estrear pelo Fortaleza

Felipe Alves, do Fortaleza, é oferecido ao Coritiba e clube avalia contratação

CBF muda horário do jogo entre Floresta e Fortaleza pela Copa do Nordeste

Sem regularização, veja quem ainda não pode estrear pelo Fortaleza

A saída do volante para um time estrangeiro estava prevista no novo contrato de empréstimo do jogador ao Fortaleza, mas dando preferência ao Tricolor de igualar ou cobrir a proposta, o que não deve acontecer.

Segundo o GE, o Corinthians pede cerca de 6 milhões de euros (cerca de R$ 36,6 milhões) pelo jogador. A Salernitana, lanterna do Campeonato Italiano, teria oferecido 7,5 milhões de euros, segundo o jornalista Jorge Nicola, do Yahoo, mas pagando só metade de uma vez e condicionando o restante ao desempenho no Calcio (como é chamada a principal competição da Itália).

Éderson está regularizado pelo Fortaleza, mas segundo o repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN, não possui cláusula de vitrine, o que significa que o Tricolor não terá direito a nenhum percentual se confirmada a venda.



Tags