CBF muda horário do jogo entre Floresta e Fortaleza pela Copa do Nordeste

O confronto cearense entre Floresta e Fortaleza, válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste, marcado para o dia 2 de fevereiro, na Arena Castelão, teve horário alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A pedido da ESPN, emissora detentora dos direitos de transmissão da competição na TV fechada, o duelo — inicialmente programado para as 19h30min, será disputado às 21h30m.

Apesar de ser válido pela primeira rodada do Nordestão, o duelo não marcará a estreia das duas equipes no certame regional. Isso porque o confronto foi adiado pela entidade máxima do futebol brasileiro a pedido da diretoria tricolor, que indicou o curto período de pré-temporada para justificar a solicitação.

Desta maneira, a estreia do Tricolor do Pici será diante do Sousa-PB, neste domingo, 30, às 18 horas, no Gigante da Boa Vista. Já o Lobo da Vila Manoel Sátiro faz seu primeiro jogo pela Copa do Nordeste um dia antes, às 20 horas, diante do Globo-RN, no estádio Manoel Barretto, em Ceará-Mirim (RN).

