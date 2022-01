Felipe Alves, do Fortaleza, é oferecido ao Coritiba e clube avalia contratação

O arqueiro possui contrato com o Leão até o fim de 2023, mas tem situação indefinida após a diretoria do Pici colocá-lo para treinar separado do restante do elenco

O nome de Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, foi parar na mesa da diretoria do Coritiba através de intermediários, conforme apurou o Esportes O POVO. Por enquanto, não há qualquer negociação entre o Coxa e o Tricolor. O arqueiro possui contrato com o Leão até o fim de 2023, mas tem situação indefinida após a diretoria do Pici colocá-lo para treinar separado do restante do elenco. A expectativa é de que ele seja emprestado para defender outro clube em 2022.

Na montagem do elenco para esta temporada, quando volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, o Coxa ainda avalia a situação de goleiros. Em 2021, na campanha do acesso da Segundona para a primeira divisão, Wilson foi o titular no gol. O jogador de 37 anos, porém, rescindiu contrato com a equipe paranaense alegando problemas pessoais.

No momento, o goleiro titular do Coritiba é Alex Muralha, mas não é unanimidade com a torcida. O nome de Felipe Alves é bem avaliado pela diretoria do Verdão.

Treinando à parte no Fortaleza, o goleiro Felipe Alves quer atuar na Série A em 2022. Com a situação indefinida no Tricolor, o jogador estaria disposto a vestir a camisa de outra equipe para seguir disputando o Brasileirão.

Contratado no fim de 2018, o arqueiro tornou-se titular absoluto sob o comando de Rogério Ceni e chamou atenção pela qualidade e frieza com as bolas nos pés, característica que rendeu o apelido de "Homem de Gelo" por parte da torcida tricolor.

Na última temporada, atuou em 42 jogos pelo Leão, 20 deles na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho inconstante o fez perder espaço com o treinador Juan Pablo Vojvoda, que optou por finalizar a competição nacional com Marcelo Boeck entre os titulares.



