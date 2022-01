Sem regularização, veja quem ainda não pode estrear pelo Fortaleza

O Tricolor estreia na Copa do Nordeste contra o Sousa, neste domingo, 30, no Castelão

O Fortaleza se prepara para a estreia na Copa do Nordeste neste domingo, 30, no Castelão, contra o Sousa-PB. Até o momento, o clube tem cinco jogadores no elenco que ainda não foram regularizados: Silvio Romero, Lucas Lima, Marcelo Benevenuto, Matheus Jussa e Marcelo Boeck. Portanto, o trio não poderá ser utilizado por Juan Pablo Vojvoda na primeira rodada da Lampions.

A diretoria tricolor acredita que até esta sexta-feira, 28, Benevenuto e Lucas Lima serão regularizados. Silvio Romero é o principal reforço do Leão para a temporada e se apresentou ao clube na última sexta-feira, 21.

O meia Lucas Lima e o zagueiro Marcelo Benevenuto, remanescentes da temporada de 2021, aguardam a regularização porque tiveram contratos renovados. O meio-campista renovou vínculo de empréstimo com o time do Pici cedido pelo Palmeiras. Já o defensor, que jogou a temporada passada emprestado pelo Botafogo, foi comprado em definitivo pelo Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto João Paulo contrariou orientação do Fortaleza e não se vacinou por opção própria

Felipe Alves, do Fortaleza, é oferecido ao Coritiba e clube avalia contratação

CBF muda horário do jogo entre Floresta e Fortaleza pela Copa do Nordeste

Com a exceção de Romero, os outros seis reforços já foram regularizados. O goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Landázuri, Ceballos e Wagner Leonardo, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Moisés tiveram os nomes publicados no BID e estão aptos para estrear pelo Leão.

O volante Éderson, que teve o empréstimo renovado com o Fortaleza, foi regularizado. Com contratos renovados, os volantes Felipe e Matheus Jussa, o meia Matheus Vargas e o goleiro Marcelo Boeck também tiveram os nomes publicados no BID e podem jogar. O restante do elenco de 2021 que permaneceu no clube está disponível.