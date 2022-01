Seis atletas são regularizados e podem estrear pelo Fortaleza

O Fortaleza divulgou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira, 26, a regularização de seis jogadores. Dos recém-contratados, o lateral-direito Anthony Landázuri, o atacante Moisés e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba tiveram os nomes publicados e estão aptos a estrear pelo Leão, que inicia a temporada neste domingo, 30, quando enfrenta o Sousa-PB pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Além do nome deles, o clube também divulgou a rescisão do atacante David, o contrato por empréstimo de Éderson e os contratos definitivos de Matheus Vargas e Felipe. Landázuri tem vínculo com o Tricolor até 2023, Moisés assinou com o clube até 2024 e Juninho Capixaba está firmado por empréstimo até o final deste ano. O volante Éderson foi emprestado ao Corinthians por mais uma temporada ao Leão, mas o clube anda correndo o risco de perdê-lo por conta de uma condição de liberação em caso de proposta internacional.

O jogador tem duas equipes estrangeiras interessadas em contar com ele em 2022. A mais recente, divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo GE de São Paulo e confirmada pelo Esportes O POVO é do Midtjylland, da Dinamarca, líder do campeonato dinamarquês. A equipe é recheada de brasileiros, como os atacante Vagner Love e Marrony, e o volante Charles, que defendeu o Ceará até o meio da temporada passada. Não se sabe o valor oferecido.

Há também o interesse da Salernitana, lanterna do Campeonato Italiano, que estaria disposta a investir 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões) ao Timão por Éderson. (Com Brenno Rebouças)

