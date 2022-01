Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo diante do Sousa-PB nesta quinta

Leão irá enfrentar o Sousa-PB no próximo do domingo, 30, no Castelão, às 18 horas, pela segunda rodada da Copa do Nordeste

O Fortaleza irá iniciar nesta quinta-feira, 27, a venda de ingressos para o primeiro jogo da temporada 2022. O Leão irá enfrentar o Sousa-PB no próximo do domingo, 30, no Castelão, às 18 horas. A partida é válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Os bilhetes estão sendo vendidos nas seguintes lojas: Leão 1918, Arena Leão, Tricolaço e Bilheteria Virtual. As entradas para os setores superior e inferior sul e superior central estão no valor de R$ 30 reais a inteira e R$ 15 a meia. Para o setor bossa nova, o ingresso está no valor de R$ 80 reais a inteira e R$ 40, enquanto no premium as entradas custam R$ 150 a inteira e R$ 75 a meia.

O clube já havia aberto check-in para os sócios-torcedores na última terça, 25. Até o momento, não houve qualquer divulgação de parcial de check-ins. Por decreto, o Castelão pode receber público de até 30% de sua capacidade, ou seja, pouco mais de 18 mil torcedores podem ocupar as arquibancadas da praça esportiva.

