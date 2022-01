Fortaleza abre check-in para jogo de estreia na temporada contra o Sousa-PB

O Fortaleza anunciou a abertura do check-in a sócios-torcedores para o jogo contra o Sousa-PB, na estreia do time na temporada 2022. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 30, às 18 horas, pela Copa do Nordeste. Até o fim da tarde desta terça-feira, 25, todas as modalidades de associados estarão liberadas para marcar local na arquibancada do Castelão.

Conselheiros, sócios-proprietários e das categorias Leão do Pici e Leão Kids estão aptos a fazer o check-in desde às 10 horas desta terça-feira, 25. Para quem tem o plano Leão de Aço, o serviço vai estar liberado a partir das 12 horas. Já às 14 horas, todo o restante dos sócios (Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera) terão acesso ao sistema liberado. Este último apenas para recarga.

Sobre o assunto Reforço do Fortaleza, Romero é o maior artilheiro da Sul-Americana nos últimos cinco anos

Zagueiro Wagner Leonardo é regularizado pelo Fortaleza no BID

Clube italiano tem interesse em Éderson, diz jornalista; Fortaleza desconhece situação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Tricolor do Pici se prepara para estrear na Copa do Nordeste, primeiro torneio que irá disputar no ano. A partida diante do Sousa-PB é válida pela segunda rodada da competição. O jogo da primeira rodada, que deveria ser a estreia do Leão no ano, foi adiado a pedido da própria equipe, que gostaria de um maior tempo de preparação.



Tags