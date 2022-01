Zagueiro Brayan Ceballos tem o nome publicado no BID e pode estrear pelo Fortaleza

O colombiano de 20 anos fica à disposição do treinador Vojvoda para o confronto de domingo, 30, na Arena Castelão, diante do Sousa-PB, pela Copa do Nordeste

Após o Fortaleza regularizar a situação do zagueiro Wagner Leonardo e do goleiro Fernando Miguel, foi a vez do colombiano Brayan Ceballos ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Desta forma, o defensor fica à disposição do treinador Vojvoda para estrear pelo Tricolor do Pici diante do Sousa-PB, no domingo, 30, na Arena Castelão, às 18 horas, pela Copa do Nordeste.



O jovem jogador de 20 anos chega para reforçar o sistema defensivo do Leão. Na negociação com Desportes Quindío-COL, ex-clube do zagueiro, o Fortaleza investiu financeiramente para adquirir 60% do passe do atleta, cujo contrato vai até o fim de 2024.



Entre as novas contratações para 2022, resta ao Fortaleza regularizar outros quatro atletas: os atacantes Moisés e Silvio Romero, o lateral-esquerdo/ala Juninho Capixaba, e o ala-direito/zagueiro Anthony Landázuri.

