Fortaleza recebe a renovação do certificado de Clube formador da CBF

O Fortaleza recebeu, na tarde desta terça-feira, 25, a renovação do Certificado de Clube Formador (CCF) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Após atender todas as exigências da entidade, o documento foi entregue pelo Documento foi entregue pelo presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, ao presidente do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, e do diretor das categorias de base do clube, Irlando Gomes.

"Um passo na consolidação do Fortaleza no cenário nacional da categoria de base, o clube passa a frequentar já nos últimos anos as principais competições e o Certificado de Clube Formador nos dá a credibilidade de fazer um trabalho com os jogadores mais jovens, nos dá uma segurança jurídica, dá um selo de qualidade ao que vem sendo feito no Pici e no CT, no trabalho como um todo. Vamos procurar sempre evoluir ano a ano, para ser sempre merecedor deste certificado que é a autenticação do trabalho que vem sendo feito", disse Paz em material divulgado pela assessoria do clube leonino.

Com a renovação, o Leão do Pici se junta aos outros 36 clubes detentores do CCF. Apenas os rivais Fortaleza e Ceará possuem a certificação no Estado. Considerando a região Nordeste, além dos dois clubes cearenses, apenas os baianos Bahia, Vitória e Bahia de Feira possuem o documento.

Para Gomes, o CCF é uma garantia de formação de atletas e de direitos econômicos para o próprio clube.

"O certificado de garantia do clube, significa garantia ao clube no processo de formação, de garantia de direitos econômicos sobre os atletas, a gente quer fincar a bandeira do Fortaleza como realmente um clube formador, e um clube que está figurando no cenário nacional com uma crescente e queremos fincar uma bandeira de um trabalho também na base, como vem acontecendo com o elenco profissional", comentou o dirigente.

