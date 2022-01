Clube italiano tem interesse em Éderson, diz jornalista; Fortaleza desconhece situação

O Salernitana-ITA demonstrou interesse no volante Éderson e já abriu conversas com o Corinthians para ter o jogador, atualmente emprestado ao Fortaleza. A informação é do jornalista italiano Nicolò Schira, que divulgou em seu perfil oficial no Twitter nesta segunda-feira, 24.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o Fortaleza não tem conhecimento a respeito de qualquer negociação entre o clube italiano e o Corinthians por Éderson.

Sobre o assunto Reforço do Fortaleza, Romero é o maior artilheiro da Sul-Americana nos últimos cinco anos

Zagueiro Wagner Leonardo é regularizado pelo Fortaleza no BID

Goleiro Hugo é promovido ao elenco profissional do Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em janeiro, o Fortaleza renovou o empréstimo de Éderson até o fim de 2022. Em caso de negociação com qualquer outro clube do exterior, o Tricolor do Pici tem preferência em adquirir o atleta caso decida igualar a proposta.

Titular absoluto sob o comando de Vojvoda, Éderson realizou 58 jogos com a camisa do Leão e foi um dos líderes em desarmes e interceptações no Campeonato Brasileiro em 2021.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags