Silvio Romero se diz muito feliz e elogia o Fortaleza: "ambiente muito acolhedor"

Silvio Romero, em live de apresentação transmitida no canal oficial do Fortaleza no youtube, nesta terça-feira, 25, destacou o ambiente acolhedor que encontrou no clube. O atacante disse que está muito feliz no Leão e aproveitou para agradecer à diretoria o esforço que fizeram para contratá-lo.

“Foi um momento muito lindo. Todos os torcedores me receberam dessa maneira. Depois no clube eu encontrei em um ambiente familiar, muito acolhedor com muito apoio e isso é muito importante para mim, para minha família. É um ambiente que dá às pessoas muita alegria. Percebe-se que (o clube) trabalha com muita paixão”, disse o argentino.

“Eu me sinto muito feliz por estar e pertencer ao Fortaleza. Aproveito também para agradecer a todo o clube, ao presidente, ao Alex (vice-presidente) em especial, que grande fizeram um grande esforço para que eu chegasse onde estamos hoje e nós, minha família junto com meu agente, estamos felizes que hoje podemos defender essa camisa”, completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Silvio Romero e Moisés realizam primeiro treino no Fortaleza

Reforço do Fortaleza, Silvio Romero será apresentado nesta terça-feira, no Castelão

Reforço do Fortaleza, Romero é o maior artilheiro da Sul-Americana nos últimos cinco anos

O reforço tricolor explicou que o apelido “Chino” foi colocado por um colega no primeiro clube onde atuou, o Instituto Atlético Central Córdoba, equipe que disputa a segunda divisão do Campeonato Argentino. “É um apelido que me foi dado por um colega no meu primeiro clube, o Instituto, um clube de segunda divisão, por causa dos traços característicos dos meus olhos”, falou.

O argentino também falou sobre a influência do técnico Vojvoda na sua vinda para o Tricolor do Pici.“Por ele (Vojvoda) ser da Argentina também entende um pouco o que é se adaptar a um novo país a uma nova cultura a um novo clube. Com certeza me acompanhará e me dará apoio, independentemente de eu jogar muitos minutos ou não. Com certeza teremos um relacionamento muito bom. Eles (membros do clube) falaram muito bem dele e isso é muito, muito importante para mim e minha família”, destacou.

Silvio Romero comentou sobre as expectativas para a temporada 2022. “Na minha posição, a equipe está marcando gols, finalizando as jogadas e dando assistência. É uma equipe que fez um ano muito bom. Espero continuar contribuindo para fazer um ano ainda melhor”

O presidente do clube, Marcelo Paz, presente na live, ressaltou que o argentino é um jogador que define jogos. “O Silvio é um jogador de área. É um jogador da última bola, de boa finalização. Ele é um cara que antevê as jogadas, que dá o último toque com qualidade, que resolve jogos. Esse é o Silvio Romero. Vai dar combate na saída de bola. É um 9 efetivo e também dá muitas assistência. Se precisa muito desse jogador que define jogos”, reforçou.



Tags