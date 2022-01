Zagueiro Wagner Leonardo é regularizado pelo Fortaleza no BID

Reforço para o setor defensivo, o atleta de 22 anos fica apto para estrear pelo Tricolor do Pici diante do Sousa-PB, no domingo, 30, pela Copa do Nordeste

O zagueiro Wagner Leonardo foi regularizado pelo Fortaleza e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira, 24. Desta forma, o defensor fica apto para atuar pelo Tricolor do Pici e poderá estrear contra o Sousa-PB, no domingo, 30, na Arena Castelão, às 18 horas, pela Copa do Nordeste.

Wagner Leonardo chega ao Leão emprestado pelo Santos até o fim de 2022. O zagueiro atuou em 39 partidas na última temporada. O atleta de 22 anos começou a temporada no Peixe, onde disputou apenas dois jogos no Campeonato Paulista e foi emprestado ao Náutico. Pelo Timbu, participou de 16 jogos, entre Campeonato Pernambucano e Série B, com dois gols marcados.

Além do defensor, o goleiro Fernando Miguel também teve o nome publicado no BID na última quinta-feira, 20. Entre as novas contratações para 2022, resta ao Fortaleza regularizar outros cinco atletas: os atacantes Moisés e Silvio Romero, o zagueiro Bryan Ceballos, o lateral-esquerdo/ala Juninho Capixaba, e o ala-direito/zagueiro Anthony Landázuri.



