"Quero ser o Boeck do Fortaleza", diz goleiro sobre idolatria no Tricolor do Pici

Goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck é o primeiro entrevista do "FutCast Entrevista" em 2022. Jogador abriu o coração ao falar sobre o Tricolor do Pici

O goleiro Marcelo Boeck é o novo convidado do "FutCast Entrevista". A história do gaúcho poderia ganhar as páginas de um livro. Nascido em Vera Cruz, interior do Rio Grande do Sul, começou a jogar futebol na escolinha do clube que o pai presidia, ganhou oportunidade no Internacional-RS, rumou cedo para o futebol europeu e voltou ao Brasil para construir história na terra natal, o que foi um divisor de águas: estava na Chapecoense-SC na época do trágico acidente aéreo e, na sequência da carreira, tornou-se ídolo do Fortaleza.

O atleta abriu o coração ao falar sobre o Fortaleza. "Quero que as pessoas possam olhar e ver o Fortaleza em mim, ser o Boeck do Fortaleza. Esse é o meu objetivo", disse ele em trecho da entrevista.



Ouça abaixo a entrevista completa:

