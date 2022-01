Novo atacante do Fortaleza, Moisés atuou no futebol amador até 2018

Novo contratado do Fortaleza, o atacante Moisés vive um momento de ascensão em sua curta carreira profissional como jogador. Sem formação em categorias de base, o atleta de 25 anos se desenvolveu atuando por equipes amadoras do futebol de Santa Catarina até 2018, época em que também ajudava a montar móveis para complementar a renda. Na temporada passada, foi o destaque da Ponte Preta-SP e chega ao Tricolor do Pici como um dos principais investimentos para 2022: cerca de R$ 3 milhões por 90% dos direitos federativos.

Nascido no município Morro da Fumaça (SC), Moisés recebia um valor em dinheiro para cada partida que realizava no futebol amador, onde se destacava em relação aos demais. Os bons desempenhos nos campinhos da região chamaram a atenção do Hercílio Luz, que conseguiu convencer o atacante a ingressar profissionalmente no esporte em 2019.

A estreia pelo Hercílio Luz-SC aconteceu em 19 de janeiro de 2019, contra o Brusque-SC, pelo Campeonato Catarinense da Série A. O primeiro gol como atleta profissional veio na partida seguinte, diante do Metropolitano-SC, na goleada por 4 a 0. Ao todo, atuou em 10 jogos pelo Leão do Sul naquele ano, na maior parte das vezes como reserva.

Na sequência da carreira, Moisés passou, ainda em 2019, pelo Concórdia-SC, onde ajudou a equipe na campanha de acesso à elite do torneio estadual, marcando sete gols em 19 partidas, e também pelo Brusque-SC, pelo qual conquistou o título da Copa Santa Catarina e também a artilharia do certame, com nove tentos, além de duas assistências.

Em 2020, o atacante recebeu a primeira oportunidade para defender um clube fora do estado de Santa Catarina, a Ponte Preta-SP. Na primeira temporada pelo time paulista, o atacante foi cedido por empréstimo junto ao Concórdia-SC. Em 35 jogos, balançou as redes seis vezes, além das boas características que agregou ao time: velocidade e eficiência no drible. O desempenho motivou a Macaca a comprar 50% dos seus direitos federativos por R$ 500 mil, selando contrato de forma definitiva com o atleta.

A temporada de 2021 foi o grande ano de Moisés em todos os sentidos: minutagem, gols e eficiência nos fundamentos. Foram 53 jogos pela Ponte, 13 gols e cinco assistências, o artilheiro da equipe no ano. Na Série B, finalizou a competição como o maior driblador entre todos os jogadores: 112 dribles bem-sucedidos.

Agora no Tricolor do Pici, cujo contrato será por quatro anos, Moisés terá a oportunidade de disputar torneios inéditos na carreira, como a Copa Libertadores, Brasileirão da Série A, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

