Fortaleza fecha a contratação do atacante Moisés, da Ponte Preta; veja detalhes

O Tricolor do Pici acertou a contratação do atacante Moisés, ex-Ponte Preta. A chegada do atleta a Fortaleza está prevista para esta sexta-feira, 21, conforme apurou o Esportes O POVO. Ele deve se apresentar ao clube neste sábado, 22, para realizar exames médicos e assinar contrato definitivo de três anos com o Leão.

Para concretizar a transação, o clube cearense comprou o jogador da Ponte Preta. O Leão passa a ser dono de 90% dos direitos econômicos do atacante de 25 anos. A Macaca segue com 10% para uma futura venda. O investimento total do Tricolor gira em torno de R$ 3 milhões.

A negociação foi conduzida entre dirigentes do Fortaleza e da Ponte Preta e representantes do atleta, José Martínez e Lenilson Santana. Antes da transação de venda ao Tricolor, os direitos econômicos de Moisés eram divididos da seguinte forma: 50% da Ponte Preta, 40% de grupo de empresários e 10% do Concórdia-SC.

Natural do Morro da Fumaça-SC, o atacante surgiu no futebol catarinense, onde defendeu Hercílio Luz, Brusque e Concórdia, antes de se transferir para a Ponte Preta em 2020. Na primeira temporada, ele jogou na Macaca com vínculo de empréstimo. No ano passado, o clube paulista comprou 50% dos direitos econômicos do atleta que pertenciam ao Concórdia por R$ 500 mil.

O atacante de 25 anos foi o grande destaque da Macaca na temporada de 2021, quando disputou 53 jogos, marcou 13 gols e deu cinco assistências. Ele terminou o ano como artilheiro do clube paulista.

De 53 partidas disputadas na temporada passada, Moisés foi titular em 51. Na Série B, ele atuou em 37 das 38 rodadas e balançou as redes sete vezes. O jogador recebeu sondagens de outras equipes da primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, como Botafogo, Grêmio e Vasco. O atacante recebeu ainda uma proposta do futebol asiático, mas não quis sair.

Com Afonso Ribeiro

