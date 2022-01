Vice-presidente do Fortaleza revela primeiras impressões de Silvio Romero no clube

Em conversa com o Esportes O POVO, Alex Santiago revelou as primeiras impressões de Silvio Romero no Centro de Excelência Alcides Santos: "gostou muito das instalações"

Após desembarcar no aeroporto Pinto Martins nesta sexta-feira, 21, Silvio Romero foi encaminhado para o Pici e pisou pela primeira vez no centro de treinamento do Fortaleza. Acompanhado do vice-presidente, Alex Santiago, o atacante conheceu alguns espaços e ambientes do Centro de Excelência Alcides Santos e teve as primeiras impressões sobre seu novo clube.

Em conversa com o Esportes O POVO, Alex Santiago revelou que Silvio Romero aprovou as instalações do Centro de Excelência e que acredita que o time tem boa estrutura para realizar plenamente o seu trabalho.

“O Romero gostou muito das instalações, bem funcionais, mordernas. Todas reunidas em um só lugar, que é o Centro de Excelência. (Ele) acha que tem todas as boas condições para poder realizar o seu trabalho. Algo que chamou atenção (de Silvio Romero) foi a funcionalidade do Centro de Excelência, tudo muito organizado e tudo muito próximo. Tudo que ele precisa: vestiário, regeneração, refeitório, sala de preleções, tudo muito próximo. Ele gostou bastante da estrutura e certamente é um cara que vem aí para nos ajudar bastante e está muito envolvido no projeto de evolução do Fortaleza. Não só dentro do campo, mas também fora das quatro linhas”, afirmou o vice-presidente

Após conhecer as instalações, o centroavante se encontrou com a comissão técnica do time, realizando o primeiro contato presencial após as negociações.

Silvio Romero é a sexta contratação do Fortaleza na temporada de 2022. O atacante chega por empréstimo por um ano e opção de compra ao fim do contrato. O argentino é considerado um reforço de peso para a disputa inédita do Tricolor do Pici na Copa Libertadores.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

