Goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza, tem nome publicado no BID

Reforço para a temporada 2022, o arqueiro veterano já pode estrear com a camisa tricolor no próximo dia 30, contra o Sousa-PB, pela Copa do Nordeste

Contratado com status de titular, o experiente goleiro Fernando Miguel teve o nome publicado no BID e já pode atuar pelo Fortaleza. Ele é o primeiro reforço do Leão para a temporada 2022 a ser regularizado.

Presente nos treinos do Tricolor desde a reapresentação geral, no dia 10 de janeiro, ele tem como principal concorrente pela titularidade o também veterano Marcelo Boeck, já que Felipe Alves treina separado e, pelo menos momentaneamente, não está nos planos da comissão técnica do clube.

O vínculo de Fernando Miguel com o Fortaleza vai até dezembro deste ano. O arqueiro foi contratado por ter se destacado pelo Atlético-GO em 2021.



