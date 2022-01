Felipe Alves treina separado e deverá ser emprestado pelo Fortaleza

Felipe Alves não deve permanecer no Fortaleza para a atual temporada. Com contrato até o fim de 2023, o atleta está treinando separado dos demais goleiros do elenco profissional e tudo indica que será negociado com outro clube por empréstimo. As informações são do setorista Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN.

Com a contratação de Fernando Miguel, destaque da posição no Brasileirão pelo Atlético-GO, e a renovação de Marcelo Boeck, a tendência é de que Felipe Alves busque um novo clube para atuar em 2022. Segundo Miguel Júnior, o arqueiro de 33 anos está treinando pelo turno da manhã no Pici, enquanto os goleiros restantes realizam as atividades pela tarde.

Contratado no fim de 2018, o arqueiro tornou-se titular absoluto sob o comando de Rogério Ceni e chamou atenção pela qualidade e frieza com as bolas nos pés, característica que rendeu o apelido de "homem de gelo" por parte da torcida tricolor.

Na última temporada, atuou em 42 jogos pelo Leão, 20 deles na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho inconstante o fez perder espaço com o treinador Juan Pablo Vojvoda, que optou por finalizar a competição nacional com Marcelo Boeck entre os titulares.