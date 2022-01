"Não existe questão fechada", diz Marcelo Paz sobre situação de Felipe Alves no Fortaleza

Goleiro treina separado do restante do elenco e motivo seria comportamento inadequado. Presidente tricolor não deu detalhes do que o atleta teria feito

Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 14, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre a atual situação do goleiro Felipe Alves no clube. Sem detalhar os motivos, o presidente afirmou que a decisão de colocar o jogador para treinar separado do grupo foi uma decisão da comissão técnica, com aval da diretoria.

"Houve situações que o clube entendeu, junto com a comissão técnica, que nesse momento ele deveria treinar à parte, respeitando o profissional e a história dele. Está treinando com todas as comissões, iguais aos outros jogadores, salário em dia e tem mais dois anos de contrato. Às vezes tem que se tomar uma decisão, porque o clube está acima de todo mundo, sempre [...] espero que o torcedor também entenda isso, porque a gente faz sempre pensando no bem do Fortaleza", disse Paz.

O afastamento, no entanto, pode não ser definitivo. O presidente do Leão admitiu que existem chances da situação ser resolvida com diálogo, mas não disse se vai buscar essa conversa com o atleta, tampouco sinalizou algum prazo para reavaliação da situação.

"Não existe questão fechada, pode sim ter um diálogo, uma conversa e a situação mudar, mas a gente tem que ter o pulso firme em algumas situações e fazer o trabalho que a gente entende que é o melhor para o todo", aifrmou.

Felipe Alves treina pela manhã desde terça-feira, 11, enquanto os demais goleiros e restante do elenco trabalham no centro de excelência Alcides Santos à tarde.

