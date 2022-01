Jornalista argentino traça perfil de Silvio Romero, reforço do Fortaleza

Nico Villarruel conversou com o Esportes O POVO sobre a história do centroavante no Independiente-ARG, seu ex-clube, e das características do atleta dentro de campo

Repleto de competições em 2022, entre elas a Copa Libertadores, o Fortaleza não poupou esforços no mercado da bola e trouxe o centroavante Silvio Romero, ex-Independiente-ARG, para assumir a camisa 9 e elevar a qualidade técnica do setor ofensivo do clube. Com o intuito de entender mais sobre a importância do atleta no “Rei de Copas” e as suas características dentro de campo, o Esportes O POVO entrou em contato com o jornalista argentino Nico Villarruel, que contou detalhes sobre o atacante.

“Silvio Romero é um excelente atacante, muito bom jogador. É um atacante de área, que quando apareceu no começo da carreira, pelo Lanús, era um atleta mais rápido, que atuava também como um segundo atacante e até pelos extremos do campo. Hoje ele tem uma função melhor definida, mais natural, que é a de ser goleador”, contou.

Pelo Independiente-ARG, Romero atuou em 128 partidas, com 50 tentos e nove passes para gol. Segundo Nico, o “Chino”, como é conhecido o jogador, é atualmente o maior artilheiro do estádio Libertadores de América desde que o local foi reinaugurado, em 2009, após passar por uma grande reforma. Na temporada passada, o atacante foi o goleador do clube argentino com 22 gols em 55 jogos — o melhor desempenho da sua carreira.

“O Silvio Romero chegou em 2018 em um momento que o Independiente tinha acabado de ser campeão da Copa Sul-Americana, em 2017. Ele chegou ao clube com status de centroavante "master". Com o tempo, passou a ser uma referência do elenco, um líder, tornando-se capitão posteriormente. Foi um goleador, um jogador muito importante para o Independiente durante um momento difícil do clube, e por isso a torcida fica triste com a sua saída”, disse.

Com 33 anos de idade, Silvio Romero já não possui a mesma velocidade do início da carreira, mas vem de uma temporada em que conseguiu desempenhar o seu auge técnico no futebol. Segundo Nico, apesar de não ter tanta mobilidade — associado a um possível sobrepreso do atleta por parte da mídia argentina —, o centroavante compensa pelo ótimo poder de finalização e presença de área, características que precisam ser exploradas e potencializadas pelo treinador Vojvoda.

“É um atacante de força física, já não tem tanta velocidade nos dias atuais. Haviam muitas críticas recentes sobre ele estar gordo. Não está assim, gordo, mas é certo de que ele está mais lento, não é um centroavante tão ágil. Entretanto, é muito bom finalizador e cabeceador, apesar de não ter tanta estatura. É realmente um ótimo centroavante”, explicou.



Silvio Romero pelo Independiente-ARG:

Partidas: 128 (114 como titular)

Gols: 50

Assistências: 9

Finalizações: 197 (97 no gol)

Conversão de chances: 51%

Fonte: Sofascore

