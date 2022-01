Presidente do Fortaleza não descarta novas contratações e busca um meia no mercado

O Fortaleza ainda não parou no mercado da bola. Após anunciar a contratação do argentino Silvio Romero, o presidente Marcelo Paz afirmou em entrevista ao programa Esportes do POVO (assista abaixo) nesta sexta-feira, 14, que o Fortaleza não descarta novas contratações e prioriza busca por meia.

Ao ser questionado se o Fortaleza ainda busca jogadores para integrar à equipe, Marcelo Paz não descarta oportunidades no mercado e aguarda a chegada de um atleta para o meio-campo.

“A princípio mais um jogador para o meio-campo. Essa é a ideia, mais um jogador de meio-campo. E a (janela de) contratação nunca vai estar fechada, a gente está sempre aberto a algo que possa surgir para qualificar, mas sabendo que, as vezes, menos é mais. Ter um elenco extremamente numeroso não é receita de sucesso. As vezes, dá mais problemas porque fica gente insatisfeita - fica fora do treino, fica fora da viagem, fica fora do jogo – e aí começa a gerar problema, além de custo alto. Então a gente não gosta de trabalhar com elencos tão numerosos. Pretendemos trazer mais um nome, a princípio, mas também não fechamos o ciclo de contratações, mesmo se esse nome vier”, explicou o presidente.

Silvio Romero foi o sexto reforço do Fortaleza na temporada. Antes do argentino, o clube anunciou as contratações de Landázuri, Brayan Ceballos, Wagner Leonardo, Fernando Miguel e Juninho Capixaba, além de renovar os vínculos com os atletas Éderson, Matheus Jussá e Marcelo Benevenuto. O Tricolor também está acertado com Lucas Lima e aguarda detalhes para anunciar oficialmente a renovação de empréstimo do meia.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

