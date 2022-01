"Foi uma decisão minha", diz Romero sobre acerto com Fortaleza

Novo reforço do Tricolor, atacante relata que diretoria e comissão técnica do Independiente foram contrários a sua saída, mas que questões familiares e o seu desejo em se transferir foram determinantes para que ele optasse pelo Leão do Pici

Novo reforço do Fortaleza para a temporada 2022, o atacante argentino Silvio Romero declarou que decisão de jogar no Tricolor do Pici foi dele. Em entrevista ao portal TyC Sports, da Argentina, nesta sexta-feira, 14, o jogador de 33 anos relatou que a diretoria e comissão técnica do Independiente-ARG foram contrários a sua saída, mas que questões familiares e o seu desejo em se transferir foram determinantes para que a negociação com o Leão fosse concretizada.

"Surgiram algumas circunstâncias, já estava há quatro anos no Independiente, o que gera um desgaste. Era algo que minha família precisava, todos sabem dos problemas que temos. Essa oportunidade surgiu e concordamos. Foi uma decisão minha. A diretoria e a comissão técnica queriam que eu ficasse, mas eu expliquei minha situação extracampo para eles e disse que precisava desta mudança", disse Romero.

Para contar com Romero por empréstimo de um ano, o Fortaleza aceitou pagar 150 mil dólares (cerca de 820 mil reais) ao clube argentino. No acerto entre as diretorias, foi definida uma clausula de opção de compra do jogador com o valor fixado em 1 milhão de dólares (cerca de 5,5 milhões reais).

Principal jogador do Independiente, Romero estava no clube argentino desde 2017. Em 128 partidas com a camisa do Rei de Copas, o atacante marcou 50 gols. Em 2021, o veterano atuou em 55 partidas, balançou as redes em 22 ocasiões, além de quatro assistências. O atletas também tem passagens pelo Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX.

