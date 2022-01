Reforço argentino: saiba quando Silvio Romero se apresenta no Fortaleza

O Tricolor surpreendeu o mercado da bola ao anunciar na noite de quinta-feira, 13, a contratação do capitão e artilheiro do Independiente-ARG

Novo reforço do Fortaleza para a temporada 2022, o atacante argentino Silvio Romero é aguardado para se apresentar no Pici na segunda-feira, 17. O Tricolor surpreendeu o mercado da bola ao anunciar na noite de quinta-feira, 13, a contratação do capitão e artilheiro do Independiente-ARG.

O atacante defenderá o Leão em 2022 cedido por empréstimo pelo clube argentino. Nos bastidores, a diretoria tricolor trabalho de forma sigilosa e evitou vazamentos. A negociação com o jogador de 33 anos e os dirigentes do Independiente durou cerca de duas semanas até o desfecho positivo.

Ao fim do contrato, o clube cearense poderá exercer a opção de compra do atleta. O salário, apesar de alto, está dentro do planejamento orçamentário.

Um conjunto de fatores também foi preponderante para que Silvio Romero escolhesse o vermelho-azul-e-branco como as suas novas cores: poder disputar a fase de grupos da Copa Libertadores; a comissão técnica formada por argentinos, composto pelos auxiliares técnicos Gastón Liendo e Nahuel Martinez e o treinador Juan Pablo Vojvoda; salários e premiações elevadas por metas e chance de brilhar no Brasil.

Silvio Romero era o principal destaque do Independiente. No clube desde de 2017, o atacante anotou 50 gols em 128 partidas disputadas. Em 2021, foram 22 tentos marcados e quatro assistências dadas em 55 jogos. O argentino tem passagens pelo Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX.

