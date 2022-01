Inter segue interessado em David e presidente do Fortaleza revela valor para saída do atleta

Em entrevista ao Esportes do Povo, Marcelo Paz reforçou o desejo de contar com o atacante para a temporada 2022, mas disse que se o Colorado chegar ao valor da multa que cabe ao Tricolor, não há o que fazer

O Fortaleza conta com o atacante David para a temporada 2022, mas o Internacional-RS segue determinado a comprar o atleta e deve fazer uma nova proposta ao Leão. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 14, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, comentou sobre a situação e revelou o valor que tira o camisa 17 do Pici.

"A multa do David é de R$ 30 milhões para o Brasil, mas o Fortaleza tem 45% dos direitos econômicos dele, então nossa parte é R$ 13,5 milhões. O Inter tem interesse no jogador, quer contar com ele, fez uma primeira proposta, segue interessado e a gente tem o nosso valor. A questão é que se chegar nesse valor da multa, o clube não tem o que fazer”, explicou.

Segundo a imprensa gaúcha, a primeira proposta do Colorado foi de R$ 9 milhões pelos 45% que o Fortaleza possui do jogador, valor que não agradou a diretoria do Leão. O time gaúcho, no entanto, fará nova investida, mas Paz garante que ainda não houve novo contato.

Questionado se o Fortaleza não cederá e só fará a liberação do atleta por R$ 13,5 milhões, o dirigente não assegurou e citou fatores que podem influenciar na possível transação. Marcelo Paz reforçou, no entanto, que David é importante para o elenco do Tricolor e que a intenção do clube é pela permanência do atleta.

"Uma negociação envolve outras coisas, às vezes você pode vender por um valor menor e salvar um percentual (dos direitos econômicos), você pode trocar por um jogador que tenha no outro clube, tem que sentir o desejo do jogador, e aí só ele pode responder, não vou responder por ele. Aqui ele é muito bem tratado, é artilheiro, é ídolo, é um jogador importantíssimo. Então não dá para cravar que é R$ 13,5 milhões e acabou-se", disse o presidente.

David treina normalmente no centro de excelência Alcides Santos com o restante do grupo desde a última terça-feira, 11.



