Técnico do Fortaleza, Vojvoda decide permanecer morando no Pici em 2022

Treinador argentino voltou a ocupar suíte no hotel interno do clube logo que voltou das férias e seguirá morando na sede do Fortaleza

O endereço do técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, continuará o mesmo na temporada 2022. Ao retornar das férias, o treinador se instalou novamente no quarto que ocupava, no hotel Otoni Diniz, na sede do clube.

A família do treinador argentino até chegou a Fortaleza para passar férias nesta semana — e está hospedada em um hotel convencional —, mas Vojvoda tem se dividido e não retirou os pertences do quarto no Pici.

O foco no trabalho não impede, no entanto, que o comandante do Leão passe bastante tempo com os filhos, que frequentam os treinos do clube diariamente e batem uma bolinha no gramado quando os atletas não estão em atividade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A opção de morar no Pici é do próprio treinador e na tentativa de dar um conforto maior para ele, a diretoria chegou a fazer uma reforma no local durante uma viagem da equipe, no ano passado. Em entrevista ao O POVO, em julho de 2021, Vojvoda disse que escolheu viver na sede do clube para focar no trabalho.

No Pici, além de dormir e trabalhar, Vojvoda também se exercita na academia do clube no turno contrário ao dos treinos dos jogadores. Ele costuma sair nas redondezas da sede do Fortaleza para comprar alguma coisa e já foi filmado por torcedores andando pelas ruas do bairro algumas vezes.

Tags