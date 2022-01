Médico do Fortaleza detalha protocolo contra Covid-19 e fala sobre retorno dos atletas aos treinos

Oito jogadores do Tricolor do Pici estão afastados dos treinamentos do clube por terem testado positivo para a doença

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 12, o diretor de Serviços de Saúde do Leão, Cláudio Maurício detalhou o protocolo a ser seguido pelo clube contra a Covid-19. O médico explicou que o retorno dos atletas positivados ocorrerá de forma gradual, após o término do isolamento.

“Então, a gente tem hoje um protocolo bem estabelecido no clube com condutas de proteção dos funcionários, dentre eles os atletas. A testagem é apenas uma dessas etapas e talvez nem seja a mais importante. O mais importante são os cuidados que eles devem ter, não só aqui dentro do clube, mas na sua vida pessoal para que não traga o vírus para dentro do clube, mas para que também não leve ele para suas famílias. O cuidado tem de ser em cada uma dessas etapas”, destacou.

“Na primeira testagem, a gente teve oito casos positivos. Desses, apenas dois tinham sintomas leves. Os outros seis estavam totalmente assintomáticos. Mas ainda assim, a gente segue a conduta que a gente sempre teve. Eles são avaliados pelo DM do clube, encaminhados para avaliação com infectologista”, explicou o médico sobre a detecção dos casos positivos entre os atletas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Felipe Alves treina separado e deverá ser emprestado pelo Fortaleza

Fernando Miguel projeta melhor temporada da carreira no Fortaleza

Fortaleza anuncia oficialmente renovação de Éderson até o fim de 2022

Estão em isolamento o goleiro Max Walef, os defensores Wagner Leonardo, Titi e Landázuri, os volantes Jussa e Ronald e os atacantes Depietri e Igor Torres. “Realizamos exames complementares mais específicos para ver se eles estão realmente sem nenhuma complicação maior. Então, nós programamos um retorno gradual. Primeiro, um retorno individualizado, sempre respeitando o isolamento, e depois o retorno para voltar a treinar com o grupo”, acrescentou.

O médico explica que o protocolo segue as etapas de identificação de possíveis sintomas por meio de aplicativo, testagem e, em casos positivos, isolamento. “O nosso protocolo é identificação diária através do nosso software, que a gente tem um aplicativo de respostas diárias. Identificação dos sintomáticos, qualquer sintoma que seja sugestivo. Esse sintomático é isolado, avaliado pelo médico do clube, testado e se testado positivo, afastado. Testagens de rotina, se eu testo hoje amanhã perde o valor. As pessoas vão estar circulando com tudo aberto. Então, não faz sentido testar todos os dias”, detalha.

A primeira semana de treinos será focada na readaptação dos atletas à rotina diária. “Essa semana é dedicada à volta dos atletas com todos os exames de rotina de pré-temporada, sejam eles cardiológicos, exames de sangue, avaliações com os especialistas. Tem avaliação com psicologia, nutrição, fisiologia, médicos. A gente faz uma avaliação individualizada para que o planejamento durante o ano também seja individualizado”, explicou o médico.

Ainda sobre a pré-temporada, Cláudio Maurício ressalta a importância da preparação, a fim de prevenir possíveis lesões. “Essa primeira etapa é fundamental, lembrando que ano passado a gente não conseguiu ter da forma que a gente queria porque o ano acabou e já começou o outro. Esse ano a gente pretende otimizar esse período aproveitando ele ao máximo não só para avaliações, mas também para prevenções”, completa.



Tags