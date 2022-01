Fortaleza tem oito jogadores isolados por testarem positivo para a Covid-19

Oito jogadores do Fortaleza estão afastados dos treinamentos do clube por terem testado positivo para a Covid-19. Todos fizeram contraprova, estão assintomáticos e sob os cuidados do departamento médico.

Estão em isolamento o goleiro Max Walef, os defensores Wagner Leonardo, Titi e Landázuri, os volantes Jussa e Ronald e os atacantes Depietri e Igor Torres.

O Fortaleza testou 71 pessoas, envolvendo atletas, dirigentes e funcionários ligados diretamente ao futebol e somente esses oito testaram positivo. Os trabalhos do clube seguiram nesta terça-feira em dois expedientes, no centro de excelência Alcides Santos.



