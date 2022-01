Fortaleza utilizará semana para readaptação dos jogadores e tem expediente dobrado nesta terça

Expediente duplo nesta terça-feira, 11, para o elenco do Fortaleza. Pela manhã os atletas passaram por uma bateria de testes físicos e exames médicos e no turno da tarde o grupo tem atividades no gramado e na academia do centro de excelência Alcides Santos.

O elenco do Leão ainda não se reapresentou por completo, na segunda-feira, mas os jogadores que faltaram devem chegar nos próximos dias — não foram divulgados os nomes. A primeira semana de treinos será focada na readaptação dos atletas à rotina diária e posteriormente o departamento físico terá a missão de colocar todo mundo no mesmo patamar.

Juninho Capixaba, lateral do Fortaleza, realiza testes físicos (Foto: Reprodução/Instagram )



Em entrevista à TV Leão, o coordenador de fisioterapia do Fortaleza, Albino Luciano, falou sobre o início dos trabalhos no Pici. “A gente não pode sair do zero para o máximo de treinos, então essa primeira semana é readaptativa, onde eles vão começar algum trabalho no campo e a gente vai reavaliá-los e identificar em que pontos eles estão e quais as carências que a gente precisa trabalhar para evitar uma futura lesão", disse.

Luciano disse também que alguns jogadores foram orientados a manter alguma atividade mesmo no período de férias, mas para alguns jogadores, como o lateral-direito Tinga, nada melhor que voltar aos treinos diários. “Estava esperando já, não aguento mais ficar um mês parado. Agora é voltar com tudo, temporada 2022 promete muita coisa boa", disse à TV Leão.

Seu companheiro de posição, Yago Pikachu, também falou ao canal do clube no YouTube. “É o começo de uma longa e difícil temporada, mas a gente vai se preparar o melhor possível para dar alegria à nossa torcida", promete.

