Fortaleza nega interesse em Silvio Romero e segue no mercado por camisa 9

Notícia surgiu na noite desta quinta-feira, 6, através de uma rádio argentina, mas o Esportes O POVO apurou que o atleta não está nos planos do Tricolor do Pici

Na noite desta quinta-feira, 6, surgiu uma notícia na imprensa argentina de que o Fortaleza havia entrado na na disputa pela contratação do atacante do Independiente Silvio Romero. No entanto, conforme apurou o Esportes O POVO, o Fortaleza declarou que não tem interesse no atleta.

A informação foi trazida por Matias Martínez, no programa De La Cuna al Infierno, que é focado em notícias sobre o Independiente, da Rádio Genesis, da Argentina. A notícia logo se espalhou pelas redes sociais por torcedores do Fortaleza, mas o clube negou as investidas ao argentino.

O Fortaleza tem mirado outros nomes, inclusive do mercado sul-americano, e nomes de outros atletas podem surgir em breve.

Silvio Romero vive um impasse com o clube argentino por conta de salários atrasados e quer deixar o clube. O atacante está na mira do Ceará, que já apresentou proposta e aguarda definição da situação do atleta.

Na temporada 2021, o atacante marcou 22 vezes e deu 22 assistências em 55 partidas pelo time de Buenos Aires. O jogador tem passagens pelo Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX.

