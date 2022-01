Fortaleza anuncia a contratação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que defendeu o Bahia nas últimas duas temporadas, vestirá a camisa do do Tricolor do Pici até dezembro deste ano cedido pelo Grêmio por empréstimo

O Fortaleza anunciou na noite de sábado, 8, o quinto reforço para a temporada de 2022. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que defendeu o Bahia nas últimas duas temporadas, vestirá a camisa do do Tricolor do Pici até dezembro deste ano cedido pelo Grêmio por empréstimo.

A chegada do jogador de 24 anos repõe a saída de Bruno Melo, lateral-esquerdo que será emprestado ao Corinthians. Em 2021, Juninho Capixaba disputou 40 partidas pelo Bahia, marcou três gols e deu quatro assistências. O atleta foi campeão da Copa do Nordeste pelo Esquadrão e atuou ainda em jogos da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa Sul-Americana.

Em 2020, o atleta foi um dos principais "garçons" da equipe baiana. Em 50 jogos disputados, ele deu dez assistências, além de ter marcado um gol.

FICHA TÉCNICA

Nome: Luis Antonio da Rocha Junior

Apelido: Juninho Capixaba

Data de nascimento: 06/07/1997 - 24 anos

Posição: Lateral-esquerdo e ala

Altura: 1,76m

Naturalidade: Cachoeiro de Itapemirim-ES

Clubes: Corinthians-SP, Grêmio-RS e Bahia-BA

