Fortaleza bate o Ituano por 2 a 0 e garante classificação antecipada na Copinha

O Fortaleza venceu o Ituano-SP nesta sexta-feira, 7, por 2 a 0 em duelo válido pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio Suzanão-SP. Com a vitória, o Tricolor garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da Copinha. Os gols do triunfo foram marcados por Samuel e Douglas Cunha.

Invicto, o Leão soma seis pontos após bater o Concórdia-SC e o Ituano nas duas primeiras rodadas e lidera o grupo 16. Os cearenses marcaram oito gols e não sofreram nenhum na competição. A equipe encerra a participação na etapa inicial do torneio na segunda-feira, 10, diante do Suzano.

Comandado pelo técnico Júnior Câmara, o Leão Sub-20 tenta reproduzir a mesma estrutura tática do time profissional implementado por Juan Pablo Vojvoda.

Entre as semelhanças, o uso de um lateral-direito de origem, Marcos Vinícius, para compor a defesa com três zagueiros. No profissional, Tinga cumpre a função. No Sub-20, um meia também é utilizado na ala, como Lucas Crispim joga no principal. Na equipe da base, Samuel, o camisa 10, desempenha o papel de jogar aberto e ajudar na criação ofensiva.

No primeiro tempo, o Fortaleza dominou a posse de bola e priorizou o jogo ofensivo. Já o Ituano se fechou e apostou no contra-ataque para surpreender a equipe cearense. Nos 15 minutos iniciais, o Tricolor assustou o adversário paulista em três lances. Na mais perigosa, o atacante Afonso recebeu dentro da área e chutou por cima da meta.

O Galo de Itu tinha dificuldade para furar a marcação dos cearenses e se aproximar do gol defendido por Hugo. Somente aos 25 minutos, o Rubro-Negro conseguiu criar jogada de ataque, quando Aluísio escapou pela esquerda e cruzou na área. O centroavante Felipe Fonseca buscou o desvio, mas caiu após contato com o zagueiro Patrick. O árbitro do confronto mandou o lance seguir e não marcou a penalidade. O atleta do Ituano saiu machucado com suspeita de torção no joelho.

Apesar da superioridade no jogo, o Fortaleza só conseguiu abrir o placar aos 37 minutos. O atacante Erick apostou na jogada individual e caiu na área adversária. O árbitro assinalou a penalidade. Samuel cobrou com categoria e colocou o Leão na vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, os paulistas voltaram dispostos a empatar e abriram mão da estratégia de contra-ataque. O duelo ficou mais equilibrado nos 25 minutos iniciais. O Galo levou perigo à zaga cearense em duas jogadas. O escrete do Pici deu a resposta com Miguel, que invadiu a área e finalizou para a defesa de Jian Kayo.

A partida caiu em intensidade nos 20 minutos finais. As duas equipes investiam na forte marcação, e confronto ficou truncado. Quando o 1 a 0 parecia persistir no placar, o Leão criou jogada em velocidade pela direita que terminou na finalização de Douglas Cunha no fundo das redes para selar a vitória tricolor.

