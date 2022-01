Após férias na Argentina, Vojvoda retorna ao Brasil para pré-temporada do Fortaleza

Comandante do Tricolor desembarca na capital cearense na próxima quarta-feira, 5, e retoma trabalhos no clube no final da semana. Jogadores se reapresentam na segunda-feira, 10

Depois de pouco mais de 20 dias de descanso na terra natal, o técnico Juan Pablo Vojvoda retorna a Fortaleza na próxima quarta-feira, 5, para iniciar os trabalhos de 2022, apurou o Esportes O POVO. De contrato renovado, o comandante passou o período de férias na Argentina e volta à capital cearense para os preparativos da pré-temporada do Fortaleza.

Ao final da vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no dia 9 de dezembro, pela última rodada da Série A, o presidente Marcelo Paz anunciou a permanência do treinador para este ano. Dois dias depois, Vojvoda rumou para a Argentina, onde reencontrou a família e aproveitou as férias - sem se desligar totalmente do trabalho.

O técnico era constantemente acionado pelos dirigentes e pelo setor de análise de desempenho via WhatsApp e ligações para analisar materiais de jogadores e opinar acerca dos alvos no mercado da bola. Nem todas as alternativas se concretizaram, no entanto - a exemplo do compatriota Juan Martín Lucero, atacante que defenderá o Colo Colo nesta temporada, e do meia Nathan, emprestado pelo Atlético-MG ao Fluminense-RJ.

Vojvoda desembarca em Fortaleza na quarta-feira e iniciará os trabalhos no Centro de Excelência Alcides Santos já na próxima sexta-feira, 7, junto com a comissão técnica. O objetivo é alinhar o planejamento e ajustar os últimos detalhes para a pré-temporada, que será iniciada na segunda-feira, 10.

Com vínculo até o final deste ano, o treinador argentino comandou o Fortaleza no 2021 histórico, com tricampeonato estadual, semifinal da Copa do Brasil, quarta posição no Campeonato Brasileiro e vaga inédita na Copa Libertadores. Em 51 jogos, obteve 25 vitórias, 16 derrotas e nove empates.

Com cinco competições pela frente - Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão -, o Leão do Pici anunciou quatro reforços até o momento: o goleiro Fernando Miguel e os zagueiros Anthony Landázuri, Brayan Ceballos e Wagner Leonardo. Além disso, renovou com Marcelo Benevenuto, Matheus Jussa e Matheus Vargas.

