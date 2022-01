Última semana de folga: veja quando Ceará e Fortaleza se reapresentam para temporada 2022

Os elencos de Ceará e Fortaleza aproveitam os últimos dias de folga. Ambos os clubes irão iniciar a pré-temporada na próxima semana. O Vovô retoma os treinamentos no sábado, 8, enquanto o Leão irá retornar na segunda-feira, 10.

Os dois times irão entrar em campo pela primeira vez no ano no final de janeiro, quando ocorre a primeira rodada da Copa do Nordeste 2022. O Ceará irá jogar a primeira partida em casa diante do Globo FC. Já o Fortaleza irá receber o Floresta. A primeira rodada do certame deve ocorrer entre os dias 22 e 23.

Vovô e Leão irão disputar cinco competições durante o ano de 2022. O Alvinegro joga Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O Leão também joga Estadual, Nordestão, Série A e Copa do Brasil, mas disputa a Copa Libertadores em termos de torneio internacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com seis reforços anunciados, Ferroviário segue em preparação para o Campeonato Cearense de 2022

Ceará e Fortaleza apostam em destaques da base para compor o elenco principal de 2022

Floresta anuncia isolamento em CT para evitar casos de Covid-19 e H3N2 na pré-temporada

Ceará e Fortaleza no mercado da bola

O Ceará já anunciou cinco contratações para a temporada 2022: os laterais-direitos Michel Macedo e Nino Paraíba, os volantes Richard e Richardson e o atacante Iury Castilho. Já o Fortaleza contratou o goleiro Fernando Miguel e os zagueiros Anthony Landázuri, Brayan Ceballos e Wagner Leonardo.

Tags