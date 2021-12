Vojvoda será o técnico do Fortaleza em 2022, confirma o clube

Presidente do clube, Marcelo Paz agradeceu ao treinador, que levou o time à melhor campanha de um time nordestino na história do Brasileirão por pontos corridos

O argentino Juan Pablo Vojvoda será o técnico do Fortaleza na próxima temporada. Quem garante é o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, que, na madrugada desta sexta-feira, 10, confirmou que o treinador que levou o time a uma inédita classificação à Copa Libertadores aceitou seguir no Leão apesar de ter recebido propostas de outras equipes.

"Chegamos a um entendimento o que já era esperado. A gente já vinha conversando há bastante tempo. Mas amadurecemos para fazer uma escolha junto. Nós vamos trabalhar juntos pelo Fortaleza. Junto com todos que estão no dia-a-dia do clube para fazer um grande ano", explica o dirigente.

O contrato de Vojvoda foi renovado por um ano. "O Fortaleza gosta de trabalhos com continuidade. Entendemos que isso faz bem ao futebol. Agradeço muito ao professor junto com a comissão técnica dele que escolheram o Fortaleza novamente. Eles tinham outras possibilidades. Ficar aqui no Fortaleza foi o que ele quis e vai trabalhar aqui conosco. Eu estou assumindo esse compromisso público da gente trabalhar cada vez mais e melhor pelo Fortaleza", completa Paz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vojvoda ressalta que o apoio das pessoas que trabalham no clube foi o principal motivo para continuar no comando no time. "Primeiramente agradecer a possibilidade de entrar no futebol brasileiro. A possibilidade de viver essa festa. Foi um trabalho de dia-a-dia. Trabalho muito no Pici. Conversa com diretoria. Apoio das pessoas que trabalham juntas. Necessitamos disso nos momentos que não foram bons. Isso é uma das principais causas para eu ficar. Eu acredito em um projeto para o próximo ano", destaca o treinador do Leão.

Com gols de Wellington Paulista e Yago Pikachu, diante de 51.125 torcedores, o Fortaleza venceu o Bahia por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 9, na última rodada do Brasileirão. O Tricolor do Pici encerra a competição na quarta colocação, fazendo uma campanha histórica e conseguindo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Tags