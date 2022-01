Fortaleza renova com atacante sub-20 Juan Martínez até o final de 2023

O Fortaleza renovou o contrato do atacante Juan Martínez até o final de 2023. O colombiano foi destaque do time na Copa do Nordeste Sub-20 de 2021. Com quatro gols marcados na competição, foi artilheiro da equipe tricolor junto com Erick Ma e Wendel Moreira. O atleta segue em preparação com o elenco para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

"Primeiramente agradecer a Deus por tudo o que vem acontecendo com minha vida. Muito feliz por renovar meu contrato com o Leão até 2023. É o começo de muitas coisas boas que estão por vir”, disse o atleta em suas redes sociais.

Natural de Cali, na Colômbia, Juan Martínez já passou por outros clubes do futebol brasileiro. Antes de ser contratado pelo Fortaleza, em outubro do ano passado, o atacante atuou pelas categorias de base do São Paulo e do Coritiba-PR. No Tricolor do Pici, o atacante chegou para integrar a equipe sub-20 na disputa da Copa do Nordeste Sub-20 de 2021.

O Tricolor do Pici encerrou a participação na Copa do Nordeste Sub-20 na segunda colocação do grupo F, com 12 pontos. Com a mesma pontuação do Fluminense-PI, o Leão perdeu no saldo de gols e não avançou às semifinais do torneio. O Leão alcançou saldo de nove gols, com 16 tentos anotados e 7 sofridos. O time piauiense, por sua vez, atingiu 13 gols de saldo. Foram três vitórias e três empates da equipe cearense na competição.

O camisa 9 é um dos 23 atletas que viajaram para Suzano-SP para a disputa da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fortaleza estreia na competição nesta terça-feira, 4, às 15h15min, diante do Concórdia-SC, no estádio municipal Francisco Marques Figueira. A partida terá transmissão ao vivo nas plataformas Paulistão Play e Eleven Sports.



