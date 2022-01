Renova ou não? Sem contrato, Marcelo Boeck segue em pauta no Fortaleza para 2022

Titular na reta final da temporada passada, goleiro de 37 anos vê vínculo com o Tricolor se encerrar e aguarda definição sobre permanência ou saída do clube

A virada de 2021 para 2022 no Pici marca também o fim do contrato do goleiro Marcelo Boeck com o Fortaleza. Titular na reta final do último ano, o ídolo de 37 anos tem o futuro indefinido e ainda segue em pauta no clube acerca de uma decisão sobre a renovação do vínculo ou a despedida após cinco temporadas, apurou o Esportes O POVO.

O camisa 1 chegou ao Tricolor em 2017 e, após início de maus resultados da equipe, foi peça-chave no acesso da Série C. No ano seguinte, conquistou o título da Série B. Em 2019, a partir da chegada de Felipe Alves, Boeck perdeu espaço. Foi títular no primeiro semestre, na campanha da conquista da Copa do Nordeste, e depois se tornou reserva imediato.

Em 2020, porém, o arqueiro gaúcho atuou apenas uma vez, virou terceira opção e chegou a ficar fora até das relações para os jogos durante alguns meses. A saída de Rogério Ceni mudou a situação do jogador, que teve o contrato estendido por mais uma temporada e voltou a atuar com maior frequência na última temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza encerra preparação antes de viagem para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Com Vojvoda garantido, Fortaleza disputa tetra estadual e Libertadores inédita em 2022

Fortaleza encara concorrência e negocia empréstimo de Nathan, do Atlético-MG

Marcelo Boeck teve as primeiras chances com Enderson Moreira e ganhou vez com Juan Pablo Vojvoda pela lesão de Felipe Alves, em julho do ano passado. O camisa 12 se recuperou e voltou, mas falhou na derrota por 3 a 1 para o Ceará, o que deu brecha para o retorno de Boeck. O gaúcho também cometeu erros na meta, viu Felipe Alves ser preterido outra vez e se firmou na posição até o final - disputou 19 jogos na Série A.

As oscilações dos dois arqueiros fizeram o Leão ir ao mercado e contratar o experiente Fernando Miguel, que estava no Atlético-GO. Felipe Alves tem contrato até o final de 2023 e desponta como opção imediata, mas Boeck ainda pode permanecer. O tema já era pauta no Pici nas últimas semanas de 2021.

A liderança no grupo, a representatividade no clube - interna e externa - e a trajetória do ídolo da Série C à Libertadores fazem a diretoria ponderar a situação, também considerando a idade e o desempenho irregular.

Na última sexta-feira, 31, o goleiro postou um vídeo com lances da temporada 2021, celebrando o "ano de ressurgimento, de superação, aprendizado e realização de sonhos". O jogador já teve conversas com dirigentes do Fortaleza e aguarda a definição do futuro nos próximos dias.

Tags