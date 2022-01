Fortaleza encara concorrência e negocia empréstimo de Nathan, do Atlético-MG

O Fortaleza entra em 2022 com a expectativa de fechar com os últimos reforços no mercado da bola visando o início da pré-temporada, no próximo dia 10. Em busca de um armador, o clube do Pici entrou na disputa junto com Santos-SP e Fluminense-RJ e negocia o empréstimo do meia Nathan, do Atlético-MG. A informação foi publicada pelo UOL Esporte e confirmada pelo Esportes O POVO.

O Tricolor, a exemplo dos concorrentes e outras equipes do país, já havia sondado o armador de 25 anos, mas o Galo havia sinalizado que só desejava negociá-lo em definitivo. Apesar da mudança no comando técnico - Cuca deixou o cargo -, a equipe mineira mudou de posição e aceitou ceder o atleta por uma temporada.

Diante disso, o Leão voltou a marcar posição como interessado e recebeu sinal verde do Atlético-MG para se acertar com Nathan - o mesmo vale para Santos-SP e Fluminense-RJ. O camisa 23 está de férias e deve definir nos próximos dias qual clube irá defender neste ano.

Revelado pelo Athletico-PR, Nathan foi comprado pelo Chelsea, da Inglaterra, e passou por Vitesse, da Holanda, Amiens, da França, e Belenenses, de Portugal, antes de retornar ao Brasil, em 2018, para defender o Galo. O clube mineiro pagou R$ 18 milhões aos ingleses para comprar o jogador em 2018 e firmou vínculo até junho de 2024.

Na última temporada, em que a equipe de Belo Horizonte conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, Nathan disputou 39 partidas, marcou três gols e deu três assistências.

