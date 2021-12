Fortaleza planeja investir R$ 6,8 milhões em aquisição de atletas para 2022

Parte do valor já foi utilizado para a contratação de forma definitiva do zagueiro Marcelo Benevenuto, que assinou contrato com o Tricolor do Pici até 2026

O Fortaleza terá em 2022 um orçamento recorde na história do clube: R$ 141,09 milhões, um aumento de mais de R$ 46 milhões em relação ao planejamento de 2021. Deste valor, o Tricolor do Pici estima utilizar R$ 6,8 milhões para a compra de direitos econômicos de atletas.

Visando a próxima temporada, que promete ser intensa com a disputa da Copa Libertadores, Série A, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense, o Leão anunciou quatro reforços: o goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Brayan Ceballos e Wagner Leonardo, e também o equatoriano Anthony Landázuri, que pode atuar como lateral ou zagueiro.

Além das contratações, o Fortaleza realizou investimentos milionários para a renovação de contrato do volante Matheus Jussa, que custou cerca de R$ 1 milhão por 50% dos direitos econômicos, e do zagueiro Marcelo Benevenuto, um dos principais jogadores da posição no Brasileirão, cujo valor foi de aproximadamente R$ 4,5 milhões por 55% dos direitos do atleta.

Destas compras, boa parte foi do orçamento deste ano. O valor total investido no Jussa e R$ 2 milhões da aquisição de Benevenuto saíram dos R$ 5,04 milhões reservados à esse tipo de transação em 2021, enquanto os R$ 2,5 milhões restantes do valor do zagueiro foram descontados do planejamento de 2022 — ou seja, dos R$ 6,8 milhões.

A cúpula tricolor também destinou R$ 3,3 milhões para luvas e comissões de empresários, que correspondem aos custos extras negociados com os agentes dos jogadores durante o processo de contratação.

