Jack Wilshere não faz parte dos planos do Fortaleza para 2022; entenda

Meio-campista inglês de 29 anos foi oferecido ao Tricolor do Pici no fim de 2020, mas os diversos problemas físicos e o declínio técnico do atleta tornaram a negociação inviável

O meio-campista inglês Jack Wilshere, de 29 anos, foi, de fato, oferecido ao Fortaleza, mas a tentativa de negociação com o clube cearense aconteceu no fim de 2020 e não encaminhou. Com diversos problemas físicos durante a carreira e em declínio técnico, a cúpula tricolor recusou o jogador e não há possibilidade do atleta ser contratado para a próxima temporada.

Jack Wilshere iniciou a carreira nas categorias de base do Arsenal-ING aos 11 anos, em 2001. Nas últimas temporadas, atuando pelo West Ham (2018-2020) e Bournemouth (2020-2021), o meio-campista sofreu com lesões. A última vez que entrou em campo foi no dia 17 de maio deste ano — ou seja, há mais de sete meses.

O Fortaleza tem monitorado jogadores que atuam no futebol internacional que possam gerar oportunidade de negócio e também de ganhos desportivos dentro de campo. Dentre os atletas observados no mapeamento feito pelo Leão — cuja estratégia é internacionalizar a marca do clube —, estão Demba Ba (ex-Chelsea) e Lukas Pokolski (ex-Arsenal e Bayern de Munique).



Com informações de Afonso Ribeiro.

