Corinthians recebe consulta do Atlético-MG por Éderson; Fortaleza monitora

O Corinthians foi procurado por representantes do Atlético-MG por causa de Éderson. O Galo tem interesse no volante e estuda fazer uma proposta. Mas a saída de Cuca do comando técnico atleticano deixou o assunto "em espera". O Fortaleza, por sua vez, monitora a situação do volante à espera de uma definição pela possibilidade de novo empréstimo para 2022.

Dentro da cúpula mineira, duas possibilidades são estudadas: tentar envolver o empréstimo de Éderson em uma eventual liberação de Diego Costa; ou buscar a contratação de maneira isolada.

Tudo vai depender da avaliação do próximo treinador da equipe. Um dos nomes cogitados é o do português Jorge Jesus. Mas, seja quem for, se houver o aval, o Galo deve procurar o Corinthians para tratar sobre Éderson.

A diretoria do Timão apenas aguarda. O principal objetivo é negociar o jogador com um clube do exterior. Caso não chegue uma proposta para compra de Éderson, o Fortaleza é o principal interessado em um empréstimo. Foi com a camisa tricolor, em 2021, que o volante se destacou e chamou atenção do mercado.

Não há um valor pré-estipulado para uma eventual transação, mas o Corinthians entende que não deve considerar propostas inferiores a R$ 30 milhões pelos 70% dos direitos econômicos do atleta, parte que compete ao alvinegro. Os 30% restantes pertencem ao próprio volante.

Um ponto importante e que deixa o Corinthians confortável para negociar é o tempo de contrato que ainda tem pela frente. O vínculo do Timão com Éderson vai até janeiro de 2025. Portanto, não há pressa, muito menos desespero.

