Wellington Paulista lidera artilharia do Fortaleza no novo Castelão; veja top-10

O ranking é formado por jogadores que balançaram as redes a partir de 2013, após a reforma do estádio. Wellington Paulista é o primeiro na lista, com 29 gols

O Esportes O POVO mostra a lista dos principais artilheiros do Fortaleza no novo Castelão, a partir de 2013, após a reforma do estádio. O ranking é um levantamento do jornalista Luca Laprovitera.



O maior artilheiro do time é o atacante Wellington Paulista. O jogador balançou as redes 29 vezes. O atleta é também o segundo maior artilheiro da história do Leão na Série A, com 24 gols. Nesta temporada, marcou 12 tentos em 51 jogos pelo Tricolor.



O segundo na lista é Gustavo, o Gustagol, com 20 tentos marcados. O atacante viveu a melhor fase da sua carreira no Tricolor do Pici, quando fez 30 gols em 45, na temporada de 2018. O jogador foi peça fundamental na Série B daquele ano, que culminou no acesso e título da competição. Atualmente, joga pelo Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, e anotou 23 gols em 42 partidas, nesta temporada.



O atacante David completa o pódio com 17 gols. Um dos principais destaques do Fortaleza em 2021, o jogador somou 13 gols em 56 partidas na temporada.



Veja o top-10 dos artilheiros do Fortaleza no novo Castelão



1º) Wellington Paulista: 29 gols

2º) Gustavo: 20 gols

3º) David: 17 gols

4º) Bruno Melo: 14 gols

4º) Daniel Sobralense: 14 gols

6º) Edinho: 12 gols

7º) Tinga: 12 gols

8º) Anselmo: 10 gols

8º) Osvaldo: 10 gols

8º) Robson: 10 gols





