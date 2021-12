Empresário diz que Éderson pode ficar no Fortaleza se não for vendido para a Europa

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, André Kury, agente do atleta, disse que o volante não fica no Corinthians, e que se não for vendido para o exterior, ficará mais um ano emprestado ao Leão

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o empresário do volante Éderson, André Kury, falou sobre a situação do jogador para 2022. Éderson pertence ao Corinthians com contrato até 2025 e disputou a temporada 2021 emprestado ao Fortaleza, onde teve um bom ano.

No entanto, André destacou que o atleta não irá atuar no time paulista em 2022 e deve ser negociado com o mercado europeu, já que os valores oferecidos por clubes brasileiros não tem agradado o Corinthians.

"A tendência é não ficar no Corinthians, que tem um projeto novo de apostar em jogadores mais veteranos e cascudos. Estamos buscando uma possiblidade de venda ou refazendo o projeto para uma negociação na janela de julho. Existem alguns clubes brasileiros que querem comprá-lo, mas os valores não agradam o Corinthians. Ederson tem 22 anos e está bem valorizado. Tem porte europeu e pode render entre seis e dez milhões de euros no exterior".

Caso não consiga uma venda para a Europa, o empresário destacou que Éderson deve ficar por mais um ano emprestado ao Tricolor do Pici.

"Se não houver negociação com o futebol europeu, a tendência é fazer mais um ano de empréstimo com o Fortaleza, onde Ederson está adaptado e vai disputar a Libertadores".

Em 2021, Éderson foi o jogador que mais atuou pelo Fortaleza, com 58 jogos disputados. O volante marcou três gols e deu três assistências.

