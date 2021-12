Fortaleza ultrapassa marca de 29 mil sócio-torcedores

Tricolor do Pici tinha cerca de 13 mil sócio-torcedores antes do início da Série A do Campeonato Brasileiro; campanha para compra de Benevenuto e descontos de até 50% nos planos durante a Sócio Friday impulsionaram número de associados do clube

O Fortaleza ultrapassou, nesta quarta-feira, 29, a marca de 29 mil sócio-torcedores. Com o resultado, o Leão do Pici se aproxima do número de associados que o clube tinha em 2019, quando mais de 30 mil tricolores assinavam os planos disponíveis no programa.

Até o início da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici tinha cerca de 13 mil sócio-torcedores. O desempenho histórico do Leão na competição aliado à campanha para compra do zagueiro Marcelo Benevenuto e os descontos de até 50% nos planos até o final deste mês impulsionaram número de associados do clube.

O número é atualizado em tempo real e divulgado pelo próprio clube por meio do site www.sociofortaleza.com.br. No mesmo endereço eletrônico o torcedor pode realizar a adesão dos planos disponíveis. A adesão também pode ser realizada em uma das lojas Leão 1918. Até a noite desta quarta-feira, são 29.057 sócio-torcedores ativos.

O valor dos planos com acesso garantido aos jogos variam de R$ 39,90 (Leão do Interior) a R$ 189,90 (Leão do Pici). Os planos também estão disponíveis com a opção de recarga para cada partida, com descontos maiores nos valores mensais.

