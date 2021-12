Com futuro de Éderson indefinido, Fortaleza terá o desafio de buscar alternativas no mercado

Com incertezas sobre onde Éderson irá atuar em 2022, o Tricolor do Pici terá a difícil missão de encontrar novos jogadores no mercado que possam suprir a provável ausência do volante

Éderson, um dos principais jogadores do Fortaleza nesta temporada, ainda não teve uma definição sobre o futuro. Valorizado no mercado da bola, o Corinthians-SP, clube que detém os direitos econômicos do volante — cujo contrato vai até 2025 —, não tem interesse em contar com o jogador no elenco principal de 2022 e busca vendê-lo ao futebol do exterior, já que os valores oferecidos no cenário nacional não agradam. Caso a situação não se concretize, um novo empréstimo ao Tricolor do Pici não está descartado.

Em contrapartida, caso o volante não retorne, o Leão terá a missão de buscar a contratação de um atleta que consiga suprir a ausência de Éderson, algo que, certamente, será um desafio para a cúpula tricolor, tendo em vista o protagonismo desempenhado pelo jogador durante 2021 e também pelas características equilibradas — defensivas e ofensivas — que se encaixam no estilo do treinador Vojvoda.

No Fortaleza, Éderson foi o atleta que mais vezes esteve em campo nesta temporada, atuando em 58 das 67 partidas oficiais do clube, com três gols e três assistências. Defensivamente, o volante de 22 anos cumpriu um importante papel na campanha histórica do escrete vermelho-azul-e-branco no Brasileirão. Entre todos os jogadores do elenco tricolor, foi o que mais desarmou (79) — o quarto no quesito geral da competição —, e o que mais interceptou bolas (30) — o segundo no quesito geral ao lado de Rodrigo Dourado, do Internacional-RS.

Atualmente no elenco o Fortaleza conta com três jogadores para a posição: Ronald, Felipe e Matheus Jussa, este adquirido de forma definitiva por R$ 1 milhão, com contrato até o fim de 2024. A tendência é de que a diretoria reforce o setor de volantes, independente da permanência ou não de Éderson, já que o calendário esportivo de 2022 promete ser intenso, com cinco competições a serem disputadas: Copa Libertadores, Copa do Nordeste, Série A, Campeonato Cearense e Copa do Brasil.

